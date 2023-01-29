Население Крыма желает быть в составе России, и это признают уже даже в США Фото: Евгения ГУСЕВА

Киев никогда не сможет завоевать Крым, потому что население полуострова желает быть в составе России. Об этом говорится в публикации обозревателя Майкла Уоррена Дэвиса в издании The American Conservative (TAC).

Журналист напомнил, что еще на референдуме в 1994 году 80% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией, но Киев ответил на это лишь тем, что лишило полуостров прежней автономии.

"Однако украинское руководство отреагировало на референдум тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии, - уточнил Дэвис. - Эти репрессии усилили желание местных жителей воссоединиться с Россией".

По его словам, киевский режим намеревается использовать поставляемое США оружие против населения Крыма, и это "отвратительная идея".

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводу, что возможные попытки наступления на полуостров Крым со стороны ВСУ способны расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами.

Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым вошел в состав РФ окончательно.