Посольство России прокомментировало взрывы в Иране
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Посольство России в Иране прокомментировало сообщения о взрывах взрывы в городе Исфаган на складах Минобороны страны. По информации ведомства, в результате происшествия серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв нет.
- В результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один беспилотник был сбит, еще два - перехвачены и уничтожены, - уточнили в посольстве.
При этом там добавили, что россияне не пострадали в результате взрывов в Иране.
- Анализируем информацию СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с Генконсульствами РФ в Реште и Исфагане ... Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ночью 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны. В администрации Исфахана агентству сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.