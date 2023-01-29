Посольство России прокомментировало взрывы в Иране Фото: REUTERS

Посольство России в Иране прокомментировало сообщения о взрывах взрывы в городе Исфаган на складах Минобороны страны. По информации ведомства, в результате происшествия серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв нет.

- В результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один беспилотник был сбит, еще два - перехвачены и уничтожены, - уточнили в посольстве.

При этом там добавили, что россияне не пострадали в результате взрывов в Иране.

- Анализируем информацию СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с Генконсульствами РФ в Реште и Исфагане ... Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ночью 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны. В администрации Исфахана агентству сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.