Во Франции высмеяли угрозу Зеленского о бойкоте Олимпиады из-за России

Французский политик высмеял угрозу Киева бойкотировать Олимпиаду в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае участия российских спортсменов.

Политик высмеял воинственную позицию киевского режима, заявив, что мир подобный бойкот как-нибудь переживет.

"Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это", - написал Филиппо в сети микроблогов Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский остался недоволен тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов рассмотреть вариант с допуском российских атлетов до соревнований.

На этом фоне генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже. Заседание по данному вопросу запланировано на 3 февраля 2023 года.