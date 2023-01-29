СМИ узнали о выгоде США в поддержке Украины Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку украинской стороне из-за запасов титана в стране. Об этом сообщает издание Newsweek.

- Сейчас в Штатах и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая, - сказано в публикации.

Кроме того, в США уже классифицировали титан как один из 35 полезных ископаемых, крайне важных для экономической и национальной безопасности страны. Однако американская сторона все еще импортируют более 90% этой руды.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал причину заявления Соединенных Штатов о поставках Киеву танков Abrams. По мнению дипломата, Вашингтон руководствуется желанием "подровнять общенатовскую шеренгу".