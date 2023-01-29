Заболеваемость коронавирусом в России за сутки составила 6941 случай Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлен 6941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 29 января 2023 года.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 1967 заболевших. На втором месте по числу заражений Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 728 человек, на третьем Московская область – там 284 новых пациента.

За прошедшие сутки в России скончались 40 инфицированных ковидом, а госпитализированы с инфекцией 495 пациентов. Выздоровели от коронавируса 3612 человек.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России выявлен 21 938 421 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 394 984 пациента, выздоровели от инфекции 21 339 316 человек.

Напомним, ранее в России выявили первый случай заболеваний вариантом омикрон-штамма коронавируса "Кракен". Сайт KP.RU изучил, откуда он появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы и как от него будут лечить.