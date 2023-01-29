Володин заявил, что поставки оружия Украине свидетельствуют об участии США в боевых действиях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной дуры РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в настоящий полигон США и стран НАТО.

Он отметил, что на территории страны западные страны испытывают не только свое оружие, но и "обкатывают" новых способы ведения боевых действий. Политик также заметил, что украинцы используются "как расходный материал".

- Там (на Украине) находятся американские инструкторы, наёмники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию, - написал Володин в своем телеграм-канале 29 января.

Ранее Володин заявлял, что киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, что подтверждается статистикой - с 2014 года Незалежная потеряла больше половины населения.

Спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание, что всего за восемь лет с украинской территории мигрировали свыше 10,5 млн человек, а еще 11,2 млн – вошли в состав России вместе с Крымом, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.