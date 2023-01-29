Немецкий канцлер Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен и дальше продолжать общение по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению немецкого политика, крайне важно разговаривать друг с другом.

- За последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает президент (Франции Эммануэль) Макрон. Последний раз - в начале декабря 2022 года. И я снова буду говорить с Путиным по телефону - потому что необходимо разговаривать друг с другом, - заявил Шольц газете Tagesspiegel.

При этом накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, если Берлин примет решение о поставках Киеву танков Leopard, это неизбежно отразится на отношениях России и Германии.

А до этого бывший замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за "чувства исторической вины" перед Россией.