Советник главы Крыма Крючков назвал "гавканьем из-под дивана" заявления Киева об ударах по полуострову

Крючков уверен, что украинские политики на словах угрожают Крыму, а на деле думают, как "подороже продать родину" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал угрозу советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о "ракетных ударах" по полуострову.

Как пишет РИА Новости, Крючков назвал подобные заявления "гавканьем из-под дивана" и выразил уверенность, что на самом деле украинские политики думают о том, как "подороже продать родину".

"России ударами по Крыму угрожает Подоляк - человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения, - подчеркнул чиновник. - Типичная украинская история - гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину".

Как ранее писал сайт KP.RU, Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, на данный момент Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, а также авиации для ударов по Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму не исключают возможность нанесения провокационного удара по полуострову со стороны Украины. Однако ответ за него будет такой же жесткий, как после теракта на Крымском мосту. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Напомним, официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. Администрация президента США Джозефа Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине "средства для нанесения ударов по Крыму". Подробности здесь на KP.RU.