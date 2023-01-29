КНДР предупредила США о последствиях за распространение слухов о торговле оружием с Россией

МИД КНДР предупредил США о последствиях распространения "глупостей" о стране Фото: REUTERS

КНДР предостерегла Соединенные Штаты от распространения слухов о торговле оружием с Россией. С соответствующим заявлением выступил директор департамента по делам США в министерстве иностранных дел (МИД) республики Квон Чон Гын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам дипломата, Вашингтон столкнется с "поистине неинтересными последствиями", если продолжит говорить "глупости" о Северной Корее

"Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине неинтересными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны", - подчеркнул Квон Чон Гын.

Он напомнил, что именно США занимаются преступными поставками оружия на Украину для эскалации конфликта, спровоцированного расширением НАТО на Восток, который инициировали именно американские власти.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вашингтон и Токио осуждают ракетные пуски, осуществляемые Пхеньяном, и намерены осуществить "полную денуклеаризацию" КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств Соединенных Штатов и Японии.

Участники переговоров также призвали Северную Корею к соблюдению резолюций Совбеза ООН и поддержали усиление сотрудничества по вопросу КНДР между Вашингтоном, Токио и Сеулом.

Напомним, в КНДР начнут работу над созданием новой межконтинентальной баллистической ракетой, которая позволит наносить ядерный контрудар. Такое поручение дал северокорейский лидер Ким Чен Ын во время VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи, выступая с трехдневным докладом, в котором, в частности, шла речь о задачах по укреплению оборонного потенциала страны.