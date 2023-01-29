"Очень похоже на капитуляцию вслух": В сети раскритиковали Зеленского за слова об Украине

В сети раскритиковали Зеленского за слова об Украине Фото: REUTERS

В сети активно обсуждаются слова украинского лидера Владимира Зеленского. Накануне в интервью телеканалу Sky News он заявлял, что будет "слишком поздно", если американские танки Abrams передадут Киеву к августу 2023 года.

В Twitter многие пользователи обращают внимание, что даже если танки доставят на Украину завтра, "это не изменит ситуацию".

- Очень похоже на капитуляцию вслух, - пишет другой комментатор.

Некоторые считают, что "чем раньше они (танки) будут переданы Киеву, тем быстрее россияне нейтрализуют их".

- Может наконец стоит подумать о прекращении огня и мирных переговорах? - пишут читатели.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины обращал внимание, что конкретные сроки поставок европейских танков Киеву еще неизвестны. При этом он выразил уверенность, что эти машины все-таки прибудут на Украину.