Ответные меры России на потолок цен в энергетике вступят в силу в феврале 2023 года

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меры, принятые Россией в ответ на ценовой потолок по энергоресурсам, который был введен Евросоюзом и странами "Большой семерки", вступят в силу в феврале 2023 года. Об этом сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Его слова приводит телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

"Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах, - подчеркнул Володин. - Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане".

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

Россия при продаже своей нефти, не присоединившимся к потолку цен, будет устанавливать ее стоимость на основании рыночных принципов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.