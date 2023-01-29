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НовостиЭкономика29 января 2023 11:19

Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 76%

GIE: Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 76%
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запасы газа в Германии остаются высокими

Запасы газа в Германии остаются высокими

Фото: REUTERS

Запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе упали ниже уровня в 76%, но все еще остаются максимальными для этого периода. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Согласно последним данным, наполненность ПГХ Евросоюза опустилась до 75,7%, составив 82 млрд кубометров газа. Это примерно на 21% выше среднего многолетнего показателя.

Напомним, цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года снизилась на 48% относительно показателей в конце ноября и составила около 845 долларов за 1 тысячу кубометров. Главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе падают из-за теплой и ветреной погоды, а также большого объема заполненности подземных хранилищ сжиженного газа (ПХГ). Об этом сообщил консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.