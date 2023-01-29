Бывший премьер Италии разоблачил отношение ЕС к Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейской комиссии Романо Проди рассказал про отношение ЕС к Украине.

По его словам, несмотря на общее европейское согласие по поводу оказания Киеву поддержки, видение украинского конфликта и выхода у стран разное. Об этом пишет газета Il Messaggero.

- Для отдельных стран, таких как Германия и Франция, превалирует задача сохранить насколько возможно целостность Украины... Другие, как, например, Польша и страны Балтии, а с ними и американская сторона, похоже хотят помочь Украине победить ... даже если сохраняется драматическая неясность, какую цену в виде человеческих потерь придется заплатить за достижение этой цели, - рассказал политик.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад использует Украину. Он добавил, что ее использовали "для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины".