Шольц назвал США гарантом безопасности в Европе

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Соединенные Штаты являются гарантом безопасности в Европе, поэтому необходима координация действий с Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Для безопасности Европы крайне важно, чтобы мы тесно координировали свои действия с США", - подчеркнул Шольц, добавив, что без американских союзников это "трудно было бы гарантировать".

Как ранее писал сайт KP.RU, исследовательская группа Investigate Europe пришла к выводу, что у Европы появляется зависимость от США в энергетической сфере. Так, европейские компании за последнее десятилетие подписали по меньшей мере 33 контракта на поставку американского сжиженного природного газа, из них 10 - в прошлом году.

Напомним, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна предусматривать гарантии безопасности для России. Французский лидер, в частности, напомнил о заявлении президента России Владимира Путина про то, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает вооружения, угрожающие ее безопасности.