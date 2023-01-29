"Колебания" Шольца вызвали раздражение в НАТО и ЕС Фото: REUTERS

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что действия Германии в вопросе поддержки Украины вызывают раздражение у страны НАТО и членов Европейского Союза. Об этом немецкий политик заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще должен ответить на многие вопросы, касающиеся танков Leopard. В частности, почему они потребовались именно сейчас, а также как он оценивает боеспособность этих машин и ход украинского конфликта.

- Шольц умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии, - заявил Мерц.

Он также рассказал, что в ХДС довольно серьезно относятся к беспокойству людей по поводу возможного ответа России на решение Берлина передать танки Киеву.

Ранее издание Spiegel писало, что Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard. При этом ранее немецкий лидер признал, что на Украину поставляют старую советскую военную технику.