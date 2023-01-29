FAZ: Страны Запада не должны выстраивать свои стратегии, основываясь лишь на интересах Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада не должны выстраивать свои стратегии, основываясь лишь на интересах Киева, об этом написал журналист Николас Буссе в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолеты», – говорится в статье.

Автор отметил, что сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит.

В публикации подчеркивалось, что президент США, говоря о поставках ВСУ танков Abrams, призвал не воспринимать этот шаг как угрозу в адрес России.

По мнению журналиста, это показывает, что колебания Байдена имели под собой не только технические и логистические причины.

Как писал сайт KP.RU, 29 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC заявил, что военная ситуация на востоке тяжелая для ВСУ.

Он признавал, что уйдет некоторое время, пока Киев получит обещанные танки и обучит экипажи их управлению.

27 января 2023 года Мария Захарова заявила, что поставки западных танков Киеву не изменят ситуацию в пользу Украины, однако выводят противостояние Запада с Москвой на новый уровень.

12 января 2023 года Захарова напомнила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она подчеркивала, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что ВПК Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению».