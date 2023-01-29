Умер Вячеслав Назарук, мультипликатор, создатель кота Леопольда и Мамонтенка

Умер Вячеслав Назарук. Фото: кадр видео

Умер Вячеслав Назарук - мультипликатор, создавший персонажей кота Леопольда и Мамонтенка. Он скончался в возрасте 81 года. Об этом 29 января в своем телеграм-канале сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

- Пришла печальная новость. 28 января умер Вячеслав Михайлович Назарук (1941-2023), художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и других, - говорится в сообщении.

Как уточняет "Интерфакс", прощание с известным мультипликатором пройдет 1 февраля 2023 года в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Напомним, в 1985 году Назарук получил Госпремию СССР за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде. А позже художник по приглашению от Disney читал лекции о теории рисунка и живописи.

А в 2021 году сайт KP.RU писал о смерти советского мультипликатора Константина Романенко, работавшего над созданием всеми любимых мультфильмов о приключениях кота Леопольда. Мужчина скончался на своей даче 18 ноября. Ему было 72 года.