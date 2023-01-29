Захарова предложила Финляндии оценить слова шведских коллег о сожжении Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Финляндии оценить слова шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, устроенной лидером датской ультраправой партии Расмусом Палуданом в Стокгольме. Об этом дипломат написала на своей странице в Telegram-канале.

Она напомнила, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил связь подобной акции с Россией.

По словам Хаависто, в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с РФ в окружении датского политика.

«Хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана - это свобода самовыражения», - поинтересовалась Захарова.

Она попросила уточнить, не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?

Затем дипломат с иронией отметила, что русские хакеры покопались в архивах ЦРУ и нашли доказательства «определенных связей» Пекки Хаависто с Россией.

По ее словам, есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования».

Захарова подытожила, что мерзко наблюдать, как западники пытаются сложить из осколков собственных ценностей слово «исключительность».

Как писал сайт KP.RU, днем, 21 января, Расмус Палудан провел возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

22 января 2023 года председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил. что акция с сожжением Корана является неуважением к мусульманам.

Он отметил, что сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения.

Кристерссон выражал сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Он назвал ее участников бесами и пожелал «гореть им в аду».

В Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

Отмечалось, что участники митинга скандировали лозунги с призывом жестоко расправиться с лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом, который организовал акцию с сожжением Корана.

24 января Муфтии России выступили с резким осуждением акции сожжения Корана в Швеции. По мнению мусульман России, сожжение священной книги продемонстрировало глубокое разложение европейского общества.