Посол Палестины в России опроверг сообщения о вторжении израильской армии Фото: REUTERS

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль не подтвердил появившиеся накануне сообщения о вторжении израильской армии в палестинские города.

- Пока их армия не входила, - сообщил он 29 января ТАСС, обратив внимание на решения кабмина Израиля в связи с недавними событиями в Иерусалиме.

Напомним, накануне в некоторых арабских СМИ появлялась информация о вводе армии Израиля в города Палестины.

Напомним, 27 января в синагоге в Иерусалиме произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали несколько человек. Местная полиция назвала произошедшее терактом. Изначально было известно о пяти погибших и пяти раненых после стрельбы. Однако позже Jerusalem Post сообщили, что число жертв теракта в Израиле выросло до семи, а количество пострадавших увеличилось вдвое - до 10.

На следующий день в центре Иерусалима вновь открыли стрельбу. Тяжелые ранения получили два человека – отец и сын. Стрелок нейтрализован прохожим, имевшим при себе оружие. Полиция сразу квалифицировала произошедшее как теракт.