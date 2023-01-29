В Германии заявили, что Украина ведет коварную игру по втягиванию НАТО в конфликт с Россией

Читатели немецкого портала поддержали Шольца в желании продолжать переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Читатели баварского новостного портала BR24 поддержали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Многие отмечали, что стремления вести диалог недостаточно, а Берлину и вовсе не стоило ввязываться в ситуацию на Украине.

В одном из комментариев пользователь подчеркнул, что «Украина ведет коварную игру по втягиванию НАТО в конфликт с Россией. Германию не должно волновать, что делают другие страны».

ImmerDemokratisch отметил, что «вы видите, что без переговоров не обойтись. Это не наш конфликт».

По мнению пользователя angharad, «мы все еще должны беседовать, а не просто торопиться воевать. К сожалению, в Германии дефицит квалифицированных политиков, понимающих это».

Jetztredi подытожил, что «абсолютно правильно, переговоры должны продолжаться... Мы не ведем войну против России!».

Как писал сайт KP.RU, 29 января канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен и дальше продолжать общение по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Шольц отметил, что крайне важно разговаривать друг с другом.

Канцлер заявил, что за последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает президент Макрон. Последний раз - в начале декабря 2022 года.

Он подчеркнул, что я снова буду говорить с Путиным по телефону - потому что необходимо разговаривать друг с другом.

24 января 2023 года Дмитрий Песков заявил, что если Берлин примет решение о поставках Киеву танков Leopard, это неизбежно отразится на отношениях России и Германии.

Он подчеркнул, что подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений.

По его словам, они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений.

Кроме того, Песков добавил, что сейчас отношения Москвы и Берлина и так находятся в достаточно низкой точке.