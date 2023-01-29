Два человека погибли из-за удара ВСУ по мосту под Мелитополем

Рогов заявил, что из-за удара ВСУ по мосту под Мелитополем убито два человека Фото: REUTERS

В результате удара украинских боевиков по мосту под Мелитополем погибли два человека, еще семеро ранены, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов в своем Telegtam-канале.

«Всего пострадало 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых», - заявил Рогов.

Как писал сайт KP.RU, 29 января Владимир Рогов сообщил, что около 12:30 украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселок Светлодолинское в Запорожье.

Он отмечал, что есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения.

По словам Рогова, ВСУ нанесли удар во время проведения ремонтных работ сооружения.

22 января 2023 года Рогов сообщал, что украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области.

Он подчеркивал, что никакой логике подобный обстрел не поддается, ведь ни одного военного объекта вблизи обстрелянного боевиками Вооруженных сил Украины запорожского кладбища просто нет.