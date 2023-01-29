TAC: План Зеленского по захвату Крыма не выполним, но может привести к Третьей мировой Фото: REUTERS

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, об этом написал в журнале The American Conservative Род Дрехер.

«Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть - но такова политика Зеленского, и США ее поддерживают», - сообщил Дрехер.

Он напомнил, что именно США нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году.

Обозреватель пояснил, что действия России в отношении Украины обусловлены ее важным стратегическим значением для Москвы.

Журналист также подчеркнул, что киевский режим страдает от нехватки солдат.

По его мнению, нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ.

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявлял, что угрозы нынешнего президента Украины захватить Крым являются лишь конъюнктурным сотрясением воздуха.

Как он отметил, что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом – это плохая затея.

18 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

Обозреватель Майкл Уоррен Дэвис заявил, что Киев никогда не сможет завоевать Крым, потому что население полуострова желает быть в составе России.

Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым вошел в состав РФ окончательно.