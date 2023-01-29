WSJ: к атаке дронов на завод Министерства обороны Ирана причастен Израиль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К атаке дронов на завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан причастен Израиль, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Израиль нанес тайный удар по оборонному комплексу в Иране», — говорится в статье.

В публикации отметили, что это первая известная атака с тех пор, как премьер-министром страны вновь стал Биньямин Нетаньяху.

Как подчеркивалось, израильские и американские чиновники обсуждают новые способы борьбы с развитием сотрудничества Ирана и России.

Журналисты уточнили, что новое правительство Нетаньяху не будет предоставлять Украине военную поддержку.

При этом указывалось, что оно продолжит проводить тайные удары по ядерной и военной программам Ирана.

Как писал сайт KP.RU, телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники заявлял, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект министерства обороны в иранском городе Исфахан.

Указывалось, по данным источников, целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском городе Исфахан.

При этом, телеканал делал акцент на том, что удар с помощью беспилотников по военному заводу Министерства обороны Ирана нанесли Военно-воздушные силы США и еще одна страна.

Напомним, 28 января 2023 года агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв.

Администрациия Исфахана уточняла, что пострадавших в результате взрыва нет.

Позже Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.