Водитель легковушки протаранил в остановочный павильон на 29-м км МКАД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель, не справившись с управлением, врезался в остановку на 29-м километре МКАД, об этом сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы.

«На внутренней стороне 29-го километра МКАД водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон», - говорится в сообщении.

Как уточнялось, на месте работали оперативные службы.

В ведомстве подчеркнули, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Как писал сайт MSK.KP.RU, 21 января 2023 года дептранс столицы сообщил, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 28 км МКАД в Москве на развязке с трассой М-4.

Как уточнялось, на месте происшествия работали оперативные службы.

В ведомстве пояснили, что специалисты работали над установлением обстоятельств и причин произошедшего.

Как отмечалось, движение на данном участке было затруднено из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем водителей просили выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о другом ДТП, которое произошло в Подмосковье на трассе М 4 «Дон». В сообщении указывалось, что при столкновении иномарки и Газели погиб пассажир легкового автомобиля Kia.