В аэропорту Могадишо обстреляли российский вертолет гуманитарной миссии ООН Фото: REUTERS

В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», об этом сообщило посольство России в Джибути, выполняющее функции дипломатического представительства в Сомали.

Инцидент произошел 23 января, но рассказали о нем только сейчас.

«В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что в ЧП никто не пострадал, воздушное судно получило несущественный ущерб.

В дипмиссии подчеркнули, что по предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории страны террористическая группировка.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения.

Как подчеркивалось, что посылка со взрывным устройством, которая предназначалась для главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, была отправлена из столицы Того Ломе, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.

17 декабря сообщалось, что госпитализированный после покушения Дмитрий Сытый в скором времени будет выписан из больницы.

В российском посольство отмечалось, что новой информации о ходе расследования не поступало. Источник издания указывалось, что непосредственных угроз российской дипмиссии нет.