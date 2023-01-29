Эрдоган высказался по поводу своих отношений с Путиным
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Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным и между двумя странами.
«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие», - заявил Эрдоган на встрече с молодежью.
Глава республики подчеркнул, что «мои отношения с господином Путиным основаны на честности».
Как писал сайт KP.RU, 15 января 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара сохранила добрые отношения с президентом России Владимиром Путиным, в то время, как другие страны нападали на РФ.
Глава Турции напомнил о предложении Путина бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам и о намерении Турции перерабатывать российское зерно.
16 января 2023 года Путин и Эрдоган обсудили топливный мега-проект по строительству в Турции газового хаба.
Как отмечалось, проект официально называют приоритетом отношений двух стран.
Предполагается, что голубое топливо таким образом станет обезличенным, что позволит всем обойти санкции ЕС.