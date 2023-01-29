Американский разведчик увидел в словах Зеленского о танках сигнал Западу о скором поражении

Экс-разведчик из США увидел в словах Зеленского о танках сигнал Западу о скором поражении Киева в конфликте. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский недавним высказыванием о том, что в августе прибытие американских танков M1 Abrams будет «слишком поздним» фактически признал скорое поражение в конфликте. Такой вывод сделал бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

«Что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный, как и все украинцы», - сказал Риттер с интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

По словам экс-разведчика, Киев может выиграть в конфликте только в случае получения от Запада «огромного числа» техники и оружия.

«А он не получит», - резюмировал Риттер, добавив, что западные страны поставляют Украине «оборудование, которое не будет работать» именно потому, что они не уверены в возможности победы Киева.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что если танки M1 Abrams будут поставлены Соединенными Штатами Украине только к августу этого года, то будет слишком поздно.

В сети раскритиковали это высказывание украинского лидера, назвав его «капитуляцией вслух».

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

Тем временем Украина начала клянчить самолеты у Запада. Подробности здесь на KP.RU.