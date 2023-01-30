Зеленский рассказал о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Зеленский рассказал о сложной для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром. Фото: REUTERS

Жесткая ситуация сложилась для ВСУ на Артемовском и Угледарском направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский заявил, что на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак российских войсе.

«Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Напомним, Бахмут – украинское название Артемовска.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что российские войска завершают оперативное окружение Артемовска, а советник Пушилина Гагин рассказал, что Вооруженные силы РФ ведут «очень серьезные бои» за город Угледар.

Почему так важен Артемовск, читайте здесь на KP.RU.

Ранее украинский генерал Кривонос заявил, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ.

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