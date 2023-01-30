Терминал Starlink выдал расположение штаба и центра связи ВСУ в Угледаре

ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink. Фото: Александр КОЦ

Полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре были уничтожены из-за терминала Starlink. Об этом в воскресенье 29 января сообщает RT.

Сообщается, что штаб и центр связи ВСУ были уничтожены попаданием высокоточного снаряда «Краснополь», а обнаружить их удалось благодаря средствам радиоэлектронной борьбы, которые засекли антенну терминала связи Starlink.

В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приёма и отправки зашифрованных данных, сообщает издание.

Ранее бойцы ДНР в ходе спецоперации захватили в качестве трофеев терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались ВСУ и это наносило вред российской армии.

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