МИД России: у Киева нет политической воли для дипломатического урегулирования конфликта

В МИД России заявили об отсутствии предпосылок для дипломатического урегулирования украинского конфликта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предпосылки для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

«Для переговоров сейчас действительно нет весомых предпосылок, ведь, как известно, без наличия политической воли дипломатия бессильна. А ее сейчас нет ни у Киева, ни тем более у его западных кураторов, которые ценой украинской крови решают свои собственные задачи по сдерживанию России», - сказал Вершинин в интервью изданию «Известия».

Дипломат напомнил также о подписанном ранее украинским лидером Владимиром Зеленским указе о запрете переговоров с Москвой и о саботаже Киевом Минских соглашений.

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Напомним, Владимир Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие. Украинский лидер заявил, что Россия якобы хочет использовать перемирие как прикрытие

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