Newsweek: США поддерживают Украину в расчете на доступ к титану для военной промышленности

СМИ: Вашингтон помогает Украине в расчете на ее титановые запасы.
Фото: REUTERS
Вашингтон рассчитывает получить доступ к украинскому титану, оказывая поддержку Киеву. Об этом пишет издание Newsweek.
Титан является сырьем, необходимым для военно-промышленного комплекса. Ранее одним из основных поставщиков титана в США была Россия.
«Мы говорим о нашей возможности производить большее количество самолетов, говорим о нашей возможности производить боеприпасы. Все это зависит от титана», - пишет издание.
Автор публикации отмечает, что США и их союзники смогут получить «новый канал добычи титана» в случае победы Украины в конфликте.
Напомним, в Пентагоне сообщили, что США одобряют стремление Украины захватить территорию Крыма.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как украинский олигарх продал титановый бизнес в Крыму.
Почему США и страны НАТО решили «скинуться» на танки для Украины, читайте здесь на KP.RU.
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