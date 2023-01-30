Американский журналист назвал Украину сторонницей третьей мировой войны

Американский обозреватель назвал Украину сторонницей третьей мировой войны. Фото: REUTERS

Официальный Киев является сторонником третьей мировой войны. Такое мнение высказал американский журналист, обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь, сделав выводы на основе реакции украинских властей на недавние удары по Ираку.

«Украинские официальные лица и сторонники постмайданного националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны», - написал Блюменталь в Twitter.

Напомним, в ночь на 29 января сильный взрыв произошел в городе Исфахан в центральной части Ирана на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны.

Видео инцидента здесь на KP.RU.

Кто стоит за нападением дронов на Иран и в чем его истинная цель, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку Киеву вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.