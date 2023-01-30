Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries

Мошенники крадут деньги у предпринимателей под видом аналитиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мошенники придумали новую схему обмана. Их мишенью становятся продавцы, реализующие свои товары на маркетплейсе Wildberries. Подробности рассказывает Известия.

Аферисты представляются аналитиками и предлагают продавцам свою помощь в увеличении продаж. Входя в доверие к бизнесмену, они получают доступ к его личному кабинету и выкупают весь ассортимент по максимально низкой цене.

«Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа», - рассказали изданию в пресс-службе Wildberries, отметив, что число обращений продавцов с жалобами на мошенничество с личными кабинетами увеличилось.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую тактику для обмана пожилых россиян. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке и изучают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее денежные средства. Подробности здесь на KP.RU.

Также злоумышленники размещают вакансии и ведут диалог с соискателем под видом работодателя. Соискателя якобы принимают на работу, присылают ему договор и просят сказать номер карты, а потом похищают деньги.

А вот как жертвами мошенников становятся желающие купить iPhone через Instagram.