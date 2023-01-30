Эрдоган заявил, что решение Турции по вступлению Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Фото: REUTERS

Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью.

«Если потребуется, мы можем дать другой ответ», - сказал турецкий лидер.

В Харькове пожилая женщина погибла после попадания ракеты в жилой четырехэтажный дом в ночь на 30 января. Сообщается, что это была ракета украинского комплекса ПВО С-300. Жилой дом, в который попала ракета, расположен в центральном Киевском районе Харькова.

В российском МИД назвали поставки оружия Киеву циничной игрой США, которая плохо закончится. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Вашингтон намерен навязать союзникам многомиллиардные оборонные контракты.

НАТО зомбирует русофобскими страшилками страны, соседствующие с РФ, одновременно приближаясь к российским границам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат также отметил, что Россия не поступится своими законными интересами в сфере безопасности.

Американские законодатели должны в первую очередь думать о проблемах США, а не о делах Украины. Об этом напомнил коллегам конгрессмен Пол Госар, представляющий республиканскую партию. Политик посоветовал коллегам обратить внимание на животрепещущие проблемы США, в том числе на «вторжение на южной границе». Так Госар охарактеризовал наплыв мигрантов на южных границах Соединенных Штатов.

Неопознанные самолеты обстреляли колонну из 25 грузовиков на востоке Сирии. Сообщается, что инцидент произошел на погранпереходе в районе населенного пункта Аль-Букемаль на сирийско-иракской границе практически сразу после того, как грузовики пересекли иракско-сирийскую границу.

Вашингтон рассчитывает получить доступ к украинскому титану, оказывая поддержку Киеву. Титан является сырьем, необходимым для военно-промышленного комплекса. Ранее одним из основных поставщиков титана в США была Россия.

В американском Капитолии могут установить бюст украинского лидера Владимира Зеленского. Такое предложение внес конгрессмен Джо Уилсон, представляющий Республиканскую партию.