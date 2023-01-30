Рябков заявил о бессмысленности переговоров с Украиной после решения "кукловодов" о танках

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в условиях, когда Соединённые Штаты решили поставить украинской стороне танки, разговаривать бессмысленно не только с Киевом, но и с его "кукловодами".

Дипломат акцентировал внимание на том, что позиция российской хорошо известна - Москва готова изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

- Но их (идеи по урегулированию ситуации) пока никто толком не сформулировал ... Учитывая условия, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами, - заявил Рябков РИА Новости.

До этого представитель дипломатического ведомства высказывал мнение, что США являются "главным дирижером" и "основным выгодоприобретателем" в украинском кризисе. Он также указывал на то, что американская сторона рассматривает Незалежную в качестве испытательного полигона.