Поставка западных танков Киеву не изменит обстановки на поле боя, уверен американский офицер Фото: REUTERS

Поставка западных танков не поможет Украине изменить обстановку на линии боевого соприкосновения, а скорее является "информационной операцией". Такое мнение выразил полковник армии США Дэниел Дэвис в интервью изданию Breitbart.

По его оценке, Вашингтон умышленно держит курс на эскалацию ситуации и обострение отношений между Россией и НАТО.

"Все, что вы делаете — это подталкиваете Россию к войне. Мы предоставляем разведданные. Мы поставляем боеприпасы, - подчеркнул Дэвис. - Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально все — только на спусковой крючок пока не нажали".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дэниел Дэвис уверен, что поставки вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева. По его словам, для эффективного использования любого военного оборудования необходимы полная подготовка и опыт, а без соответствующих знаний украинцам будет крайне трудно добиться успеха на поле боя.

Напомним, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Франция должна выйти из НАТО после заявления главы военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о готовности военного блока к прямой конфронтации. По его словам, нельзя допустить "третьей мировой войны", которую может развязать "сумасшедшее" руководство НАТО.