"Он потерял свою репутацию": Эрдоган откровенно высказался о Макроне

Эрдоган откровенно высказался о Макроне Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откровенно высказался о своем французском коллеге Эммануэле Макроне.

По его мнению, Макрон не обладает соответствующей квалификацией главы государства, в результате чего Париж теряет свой уровень престижа на международной арене.

- На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. ... И она (Франция) быстро теряет свою репутацию в Африке, - убежден политик. Его слова приводит турецкая газета Star.

Эрдоган также добавил, что у него было много встреч с Макроном на международных собраниях, но его французский коллега не всегда был честен.

- Я говорю откровенно. Всё, о чем мы сейчас говорим, дойдет туда. Но он не честен, а мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности. Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. ... Сейчас он потерял свою репутацию в парламенте. Он остался только на посту президента. Франция постоянно теряет престиж, - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент Турции предложил Макрону проверить свой мозг после слов о НАТО. Также он отмечал, что у Франции нет никаких полномочий исключать или не исключать Турцию из НАТО.

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