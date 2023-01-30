Невролог Чупанова предупредила, что грипп может воздействовать на мозг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грипп постоянно мутирует и воздействует на разные органы, в том числе мозг. Невролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Разият Чупанова рассказала, как снизить риск нейродегенеративных осложнений после перенесенного заболевания.

В развитии таких недугов играют роль генетические, возрастные, экологические факторы. В последнее время все активнее говорят, что еще один фактор – это болезнь.

- Самым надежным способом защиты в последнем случае является вакцинация. Она позволит снизить нагрузку на иммунную систему, а здоровый образ жизни - повысит компенсаторные возможности нервной системы и организма в целом, — объяснила Чупанова «Газете.Ru».

Невролог подчеркнула, что не все разновидности гриппа поражают мозг. Есть вирусы, которые влияют на нервную систему. К ним относятся вирусы типа А, герпеса l, II и lll типов, вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, вирус папилломы человека.

Коронавирус также подрывает нервную систему, влияя на иммунитет.

Врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил Rt, что грипп провоцирует осложнение хронических заболеваний, а порой является причиной развития такого состояния, как иммунодепрессия, которое может продолжаться несколько месяцев.

Зачастую люди болеют ОРВИ по несколько раз в год. О проблемах, на которые могут указывать частые простуды, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Врач советует увеличить продолжительность сна, исключить фастфуд и ввести физические нагрузки, пишет газета "Известия".

А врач-терапевт Ольга Минина предупредила, что выходить на работу с гриппом нехорошо — и самому плохо, и окружающие могут заразиться. Но этим грешат многие, что ведет порой к самым серьезным последствиям, передает "360".