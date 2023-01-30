Рябков обвинил США в нарушении преамбулы ДСНВ о неделимости безопасности

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты "самым грубым и циничным образом" нарушают преамбулу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), занимаясь фронтально-агрессивным сдерживанием России. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

"Согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что "работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве", а также "руководствуются принципом неделимой безопасности", - подчеркнул Рябков.

На деле же Вашингтон в своем агрессивном стремлении "сдержать" Москву балансирует на грани прямого столкновения России и НАТО, констатировал дипломат.

По его словам, в то же время Кремль остается привержен соблюдению ДСНВ, исполняя взятые на себя обязательства в полном объеме.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года Сергей Рябков сообщил, что Россия и США не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ. По его словам, Соединенные Штаты хотели обсуждать исключительно вопрос возобновления инспекций, при том как для РФ другие вопросы были приоритетными.

Ранее Организация объединенных наций (ООН) выступила с призывом к России и США. Организация попросила разрешить все проблемы, которые касаются доступа в рамках ДСНВ и допустить инспекторов до инспекций. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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