Страховщики предупредили автовладельцев о новой схеме мошенничества Фото: Евгения ГУСЕВА

В России набирает популярность новая схема мошенничества, о ней автовладельцев предупредили представители страховых компаний.

Аферисты входят в доверие и убеждают жертву приобрести автомобиль для сдачи в аренду. А когда машина куплена, ее угоняют. Об этом рассказал замначальника отдела по организации работы регионов департамента безопасности «Ресо-Гарантия» Николай Филатов.

- Люди рассчитывают на дополнительный заработок, в котором обещает помочь мошенник. В итоге жертвы сами передают ему ключи от новенького авто, а тот его похищает и скрывается, — рассказал Филатов «Газете.Ru».

Аналогичные преступления уже известны МВД, схема была раскрыта на юге страны. Потенциальных жертв мошенник находил через свою жену, которая работала в салоне красоты. Супруги рассказывали о выгодной схеме, убеждали купить машину премиум-класса и сдавать ее в аренду в Москве или Санкт-Петербурге.

А когда авто было приобретено, мужчина брался все устроить, оформлял на себя полис каско и забирал ключи, чтобы перегнать машину. А после просто не выходил на связь.

В последнее время также участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт, зафиксировали в Союзе автосервисов России. Мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы, пишет газета "Известия".

Тем временем, в России планируют разрешить жителям устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. К этой инициативе большинство населения страны относится положительно, передает ФАН.