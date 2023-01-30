Bild: Ведомство Шольца тщательно фиксирует ошибки главы немецкого МИД Бербок Фото: REUTERS

Ведомство канцлера Германии тщательно фиксирует оплошности главы МИД страны Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики чиновницы со стороны Олафа Шольца. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

- В ведомстве канцлера все ошибки Бербок тщательно фиксируются, - рассказал изданию неназванный правительственный источник издания.

В публикации также говорится, что Шольц якобы предпочитает не критиковать своих министров, вне зависимости от уровня своего раздражения после их действий. Однако поводы для недовольства Бербок в последнее время возникали неоднократно.

Так, в сентябре 2022 года глава немецкого дипломатического ведомства выступала с призывом к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt осудили Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки. А накануне глава МИД во время поездки в Харьков сообщила о выделении ФРГ дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву.

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