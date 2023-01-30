У станции МЦД-4 «Мещерская» завершены основные работы первого этапа благоустройства

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«В рамках проекта создадим удобный и безопасный пешеходный маршрут от строящейся станции МЦД-4 "Мещерская" к жилым кварталам активно развивающегося района Солнцево. В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд», - пояснил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков, отметив, что основные работы первого этапа благоустройства территории около станции «Мещерская» будущего МЦД-4 на западе столицы завершены.

Так, для улучшения внешнего облика пространства и обеспечения безопасности коммуникаций под землю убрали воздушные кабели. Проложено дополнительно 475 метров водосточных коммуникаций. Расширены тротуары (теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 18 тыс. кв.метров), обновили асфальт на дорогах, въездах во дворы и на парковках. Заменили старые опоры освещения и установили дополнительные (освещать территорию будут более 90 энергоэффективных фонарей), на наземных пешеходных переходах оборудовали 28 опор контрастного освещения».

Кроме того, рядом со станцией «Мещерская оборудованразворотный круг для общественного транспорта, размещены четыре современных остановки. Петр Бирюков сообщил, что в районе станции высадят около 50 деревьев - газон площадью свыше 7,6 тыс. квадратных метров уже обустроен. Полностью завершить работы планируется весной 2023 года.