Пушилин сообщил, что российские войска закрепились на востоке Угледара

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские Вооруженные силы закрепились в восточной части Угледара. Об этом заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 30 января 2023 года.

По его словам, армия России продолжает наступление, но противник оказывает сопротивление и пока отказывается отступать, вероятно, приказа на отход от командования Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще не поступало.

"Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара", - уточнил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Как ранее писал сайт KP.RU, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что штурм Угледара осложняется большим количеством шахт. По его словам, подразделения ВСУ в Угледаре представляют собой разрозненные части, в которых отсутствует какая-то коммуникация и согласованность действий.

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