Пушилин заявил об ожесточенных боях в Артемовске

Денис Пушилин
Фото: REUTERS
В Аремовске ведутся ожесточенные бои, российские войска продолжают продвижение. Об этом сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 30 января 2023 года.
По его словам, еще преждевременно говорить об оперативном окружении города силами России.
"Идут позиционные противостояния, но на основных участках мы видим, конечно, продвижение вперед", - уточнил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
Как ранее писал сайт KP.RU, 20 января Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к оперативному окружению города Артемовск. По его словам, после освобождения Клещеевки, в Артемовске "открываются новые горизонты" и кардинально улучшаются позиции.
Напомним, на прошлой неделе командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о том, что Вооруженные силы России завершают оперативное окружение Артемовска.
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