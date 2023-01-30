В Японии сочли неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курильских островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что власти страны считают неприемлемой позицию России по вопросу согласования консультаций по поводу рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов.

- Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы призываем РФ как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки, - заявил он. Слова Мацуно риводит ТАСС.

Накануне сообщалось, что Москва проинформировала Токио, что не может согласовать межправительственные консультации о морском промысле японских рыбаков у Южных Курил в связи с недружественными антироссийскими санкциями со стороны этой страны.

А в прошлом году сайт KP.RU писал, что Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты.