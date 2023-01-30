Премьер Оюун-Эрдэнэ заявил о негативном влиянии на Монголию антироссийских санкций

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции Запада негативно влияют на Монголию. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью изданию Financial Times.

"Несмотря на то, что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", - уточнил Оюун-Эрдэнэ.

В качестве примера политик привел прекращение полетов западных авиакомпаний над территорией России. Некоторые из таких самолетов также пересекали воздушное пространство Монголии, от чего республика получала "навигационный сбор".

На этом фоне глава монгольского правительства призвал Запад тщательно анализировать меры до их введения, особенно в части негативного влияния на другие страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, восемь стран присоединились ко всем принятым с 14 сентября 2022 года санкциям ЕС в отношении России, в том числе и к потолку цен на нефть. Они взяли на себя обязательство привести свою политику в соответствие с решениями Совета ЕС, в том числе перед вступлением в зону Шенгена.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что новые антироссийские санкционные ограничения со стороны Токио будут иметь последствия для двусторонних отношений с Москвой, однако сами эти санкции для России не страшны.