Россия готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готовится к новому раунду консультаций с Соединенными Штатами по вопросу двусторонних отношений, но сроки и место проведения мероприятия пока не определены. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас это едва ли не единственный способ возобновления диалога Москвы и Вашингтона для решения накопившихся проблем.

"Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается", - аргументировал Рябков.

Дипломат выразил надежду, что данная "тактика малых шагов" позволит прийти к решениям по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня, которые устроят обе стороны.

Напомним, политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин выразил мнение, что глубинная причина раскола в отношениях Запада и России кроется в нежелании Соединенных Штатов ставить под сомнение свою гегемонию в Североатлантическом альянсе и разговаривать с союзниками на условиях равенства.

По его словам, после распада Советского Союза отношения России с западными странами начали улучшаться и даже существовала вероятность вхождения нашей страны в НАТО, но эта возможность была отвергнута США. РФ в то время сближалась с Францией и Германией, и была в состоянии создать противовес Вашингтону внутри блока.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты пришли к выводу, что Россия и США в 2022 году практически заморозили отношения, оставив лишь несколько каналов коммуникации. Москва и Вашингтон сохранили каналы взаимодействия по линии военных ведомств, спецслужб и дипломатических ведомств, говорится в публикации.