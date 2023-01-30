Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ села Безлюдовка Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 января сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ села Безлюдовка.

- Сейчас идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Предварительно, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место, - написал политик своем телеграм-канале.

Днем ранее глава региона также заявлял об обстреле с украинской стороны, однако тогда обошлось без жертв и пострадавших.

До этого белгородский губернатор посетил село Головчино, которое подверглось обстрелу со стороны Украины. Гладков уточнил, что в результате обстрела пострадали три человека. Одному из них госпитализация в медучреждение не потребовалась. Состояние двух других оценивается как средней степени тяжести.

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