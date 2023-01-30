Кравцов заявил, что учебник истории с темой спецоперации будет готов в марте 2023 года

Сергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Учебник истории для старших классов, в котором затрагивается тема российской специальной военной операции на Украине, планируется подготовить в марте 2023 года. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе лекции. Она опубликована на странице Минпросвещения РФ в социальной сети "ВКонтакте".

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте", - подчеркнул Кравцов, уточнив, что авторы приведут причины и цели спецоперации.

Чиновник надеется, что данный учебник введут в образовательную программу уже в новом учебном году.

Напомним, Сергей Кравцов анонсировал появление нового учебника по истории с разделом о специальной военной операции в декабре прошлого года. Глава ведомства отметил, что будут также включены и подвиги российских военных, участвующих в спецоперации.

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