Количество социальных предпринимателей в России за год выросло на 27%

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Число социальных предпринимателей в России за год выросло до 8 тысяч. Это на 27% больше, чем годом ранее, сообщил Фонд «Наше будущее». Крупнейшая некоммерческая организация страны в сфере поддержки социального предпринимательства помогает бизнесу реализовать программы по трудоустройству и профессиональной адаптации социально незащищенных категорий населения.

Социальное предпринимательство — относительно новое для России направление, которое сейчас стремительно развивается. В этой сфере бизнеса создаются рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, многодетных родителей.

«Социальные предприниматели — активные люди, они отличаются повышенным интересом к саморазвитию, - рассказала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. - В прошлом году мы запустили в онлайне первую массовую Школу социального предпринимательства, на которую зарегистрировались почти 600 человек, из них были отобраны 100 для прохождения бесплатной программы. Кроме того, состоялись первые в России отраслевые курсы, которые мы провели в ХМАО-Югре по направлениям дополнительного образования и социального обслуживания».

В 2022 году в России впервые была создана коалиция из 15 организаций, занимающихся поддержкой социального предпринимательства, в которую вошел и Фонд «Наше будущее». В обучающих программах Лаборатории социального предпринимательства, организованных Фондом, за год прошли обучение более 4,5 тысяч человек. Кроме того, представители Фонда договорились с Национальным аккредитационным советом делового и управленческого образования о разработке профессиональных стандартов. Еще одно новое направление работы Фонда — запущенная в прошлом году акселерационная программа «Аксель. Соцзаказ» для исполнителей муниципальных и социальных заказов, число которых может быть расширено за счет участия в ней социальных предприятий.

Благодаря проекту «Больше, чем покупка», организованному Фондом «Наше будущее», в прошлом году 35 производителей нашли рынки сбыта для своих товаров. В рамках проекта в 2022 году было реализовано более 220 тонн угля для пикника (его продают в мешках, изготовленных слабовидящими людьми), больше 100 миллионов салфеток, сделанных на социальных предприятиях, 20 тысяч игрушек и других товаров, упакованных людьми с ментальными нарушениями. Все эти товары можно купить в двух тысячах торговых точках по всей России, а также на онлайн-платформе Wildberries.

Государство активно вводит для социальных предпринимателей новые меры поддержки. В прошлом году Министерство экономического развития РФ уменьшило порог софинансирования в грантовом конкурсе с 50% до 25%. Теперь гораздо больше социальных предпринимателей смогут найти средства для реализации своих инициатив. В 65 регионах прошел курс «Бизнес-спринт», благодаря которому социальные предприниматели получили помощь в составлении заявок на грант от Минэкономразвития РФ. По сравнению с 2021 годом число его участников выросло на 36%.